Louane s'exprime à nouveau sur les critiques à l'encontre de son physique

Heureuse maman d’une petite fille qu’elle a eu avec le musicien Florian Rossi en 2020, Louane s’est confiée sur les critiques à propos de son physique, et la façon dont elle vit cela au quotidien.

Dans un entretien au magazine Gala, la nouvelle coach de The Voice Kids a avoué être affectée par ces remarques sur son poids. «Vous dire que ça me laisse insensible serait mentir», reconnaît-elle avec sincérité. Toutefois, Louane – qui a vécu des épreuves autrement plus difficiles dans sa vie, à commencer par la perte de ses deux parents à l’âge de 17 ans – explique parvenir à passer rapidement à autre chose. «Cela ne me touche que cinq minutes. Pas plus. Je plains les gens qui n'ont rien d'autre à faire que véhiculer de la méchanceté gratuite», précise-t-elle.

La jeune femme de 25 ans en a profité pour se confier sur les kilos accumulés pendant sa grossesse, et sur son rapport à son corps depuis son accouchement. Et comme n’importe quelle personne, Louane avoue alterner entre les bons et les mauvais jours. «Vous savez, j'ai conscience d'avoir une vie rêvée. Bien sûr, je suis comme tout le monde : il y a des moments où je me sens bien dans mon corps et dans ma tête, et d'autres périodes où je doute plus, où je me trouve moins à mon avantage», souligne-t-elle.

La chanteuse sait qu’elle évolue dans une position privilégiée, et reconnaît être totalement épanouie dans sa vie de famille aux côtés de sa fille et de son compagnon. «Florian s'occupe presque plus de notre fille que moi. À la maison, on ne se pose jamais ce genre de question. Qui fait la vaisselle ? Qui fait le ménage ? Nous sommes dans un rapport égalitaire. C'est tout à fait naturel. Encore une fois, je sais à quel point je suis chanceuse ! Je vis dans un véritable cocon», lance-t-elle.