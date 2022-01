Halle Berry dément s'être mariée pour la quatrième fois

Halle Berry a berné tout le monde. En tout début d’année, l’actrice a partagé sur son compte Instagram une photo laissant penser qu’elle s’était mariée avec son actuel compagnon, le chanteur Van Hunt. Alors que les messages de félicitations ont déferlé, elle a finalement démenti avoir dit «oui».

Pourtant, le cliché montrait le couple s’embrassant dans ce qui aurait pu être une jolie chapelle avec vue sur un lagon. Il avait donc tout de la photo de mariage. D’autant plus que, pour semer le trouble, l’ex-James Bond Girl avait publié en commentaire un «C’est officiel». C’est en tout cas ce qu’ont compris plusieurs personnalités qui se sont empressées de complimenter le couple. Parmi eux, The Rock, Alyssa Milanp ou encore Naomi Campbell ont ainsi félicité le couple. Sauf que devant la méprise, Halle Berry a démenti dans la foulée.

Une blague de nouvelle année

«Nous étions juste en train de nous amuser le jour du Nouvel An !», a ainsi expliqué l’actrice, pensant que les gens ne prêteraient pas autant d’attention à ce cliché. La star, qui ne s’est donc pas mariée pour la quatrième fois - elle a successivement été l'épouse du joueur de baseball David Justice dans les années 1990, puis du chanteur Eric Benét entre 2001 et 2005, et enfin de l'acteur français Olivier Martinez de 2013 à 2016 - en a toutefois profité pour remercier ceux qui l’avait chaleureusement complimentée avant de conclure son message par une touche d’humour : «Maintenant c'est OFFICIEL, Internet n'est plus invaincu».

Un démenti que l'artiste Van Hunt a lui aussi partagé avec humour sur son compte Instagram. «Moi, après avoir découvert que je n'étais pas réellement marié avec Halle Berry», a ainsi posté l'artiste. Un cliché qui laisse malgré tout penser qu'il n'était pas totalement contre ces noces.