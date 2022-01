Secret Story : Xavier Delarue donne des nouvelles peu rassurantes de Tatiana-Laurence, enceinte et malade

Alors que la grossesse de Tatiana-Laurence touche à sa fin, Xavier Delarue a donné quelques nouvelles de sa compagne, dont l’état de santé n’est pas au beau fixe à cause d’une grippe A.

Rien de grave toutefois, selon l’acteur des Mystères de l’amour, qui assure veiller sur elle et sur leur enfant à venir. Mais la grippe A ne fait qu’empirer l’hyperthyroïdie gestationnelle dont elle souffre depuis qu’elle est enceinte.

«Désolé de ce silence, mais après un magnifique réveillon de Noël et Noël 2021 en famille, Tatiana-Laurence vit une vraie galère alors je reste précieusement auprès d’elle et de bébé pour optimiser le rétablissement», peut-on lire sur le compte Instagram de l’ex-basketteur. «Tatiana-Laurence est donc à l’isolement à la maison. Son hyperthyroïdie s’est emballée et a beaucoup fatigué le bébé, qui est aussi en observation. Fièvre, fatigue et même perte de goût sont au rendez-vous. Il s’agit vraiment des mêmes symptômes que le Covid-19 qui n’en porte pas le même nom… C’est assez déstabilisant», poursuit-il.

C’est en août dernier que Tatiana-Laurence Delarue avait révélé être atteinte d’une hyperthyroïdie gestationnelle, une maladie qui cause une grande fatigue, une accélération du rythme cardiaque, un gonflement des yeux, et d’importantes migraines.