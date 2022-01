Albert de Monaco : sa fille Jazmin dévoile un cliché inédit qui réunit les quatre enfants du prince

Une première. Jamais aucune photographie réunissant les quatre enfants du Prince Albert n’avait été rendue publique. C’est désormais chose faite.

Alors que Jazmin Grimaldi, fille aînée d’Albert de Monaco, née de sa relation avec Tamara Rotolo, a partagé sur son compte Instagram les meilleurs moments de l’année passée, la jeune femme a glissé dans cette rétrospective en images, un cliché inédit. L'artiste de 29 ans y pose en effet en compagnie des jumeaux, Jacques et Gabriella, et de son demi-frère Alexandre Grimaldi Coste, 18 ans, fruit de l’union du Prince et de Nicole Coste. Un cliché repéré par le site Histoires royales, qui selon lui n’est autre que la première photographie réunissant la fratrie au complet à être dévoilée.

© Capture d'écran compte Instagram Jazmin Grimaldi

Une famille soudée

Une photographie qui semble témoigner des bonnes relations qu’entretiennent les quatre enfants du monarque monégasque. En effet, les deux aînés du Prince, nés hors mariage et reconnus en 2005 et 2006 par ce dernier, ont su nouer des liens forts bien qu’ils aient respectivement grandi aux États-Unis et en Angleterre aux côtés de leur maman. Mais ils semblent également avoir souhaité tisser une relation avec les jumeaux, âgés de 7 ans et héritiers du trône.

Régulièrement de passage sur le Rocher, Jazmin Grimaldi ne semble donc pas manquer de jouer son rôle de grande sœur, quand elle ne s’affiche pas avec son monarque de papa. La jeune femme, qui entretient de bonne relation avec sa famille et ses cousins, se rend d’ailleurs régulièrement au bal de la fondation de la Princesse Grace à New York au bras d’Albert II. Avec ce nouveau cliché, elle offre le visage d’une famille recomposée unie.

En décembre dernier, Jazmin Grimaldi s’était d’ailleurs permis de retoucher la carte de vœux postée par sa belle-mère Charlène de Monaco. Alors que la mère de Jacques et Gabriella, actuellement loin du Rocher pour se reposer après une année difficile, avait posté sur son compte Instagram un dessin dévoilant ses deux enfants, son mari et elle-même au côté d’un sapin, Jazmin Grimaldi y avait intégré la photo de son frère Alexandre et d’elle-même. Un dessin qu'elle avait alors partagé sur son propre compte Instagram.