Jason Derulo menotté après une altercation avec deux hommes qui l’ont appelé Usher

Une erreur qui leur aura coûté cher. Jason Derulo a été filmé mardi en train de frapper deux hommes qui l’auraient confondu avec un autre rappeur, Usher, dans un hôtel de Las Vegas.

L’altercation a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux. Selon les informations de TMZ, la police a été appelée à l’hôtel tôt mardi matin pour une bagarre entre trois hommes. Des témoins ont affirmé au média américain que Jason Derulo et deux individus se sont croisés sur un escalator, et que ces derniers auraient interpellé le rappeur en criant «Eh Usher ! Va te faire foutre sal*** !». Il n’est pas clair si les deux individus ont réellement confondu Jason Derulo avec Usher, ou s’ils ont cherché à provoquer le rappeur.

Quoi qu’il en soit, Jason Derulo est entré dans une vive colère, a rattrapé les deux hommes et aurait asséné un coup de poing au visage de l’un, et une gifle à l’autre. Les services de sécurité ont dû intervenir pour les séparer.

Dans une vidéo publiée par un compte amateur sur Instagram et relayée par Page Six, on voit l’interprète de «Talk Dirty» et «Whatcha Say» être escorté vers la sortie par des agents, menottes aux mains.

On ne sait pas, pour l’heure, si la police a retenu des charges contre lui. Les deux hommes présenteraient des blessures au visage, mais n’ont pas été hospitalisés et n’ont pas porté plainte, selon les médias américains.