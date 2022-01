Lââm : «J'attends une crise cardiaque», son message inquiétant sur Instagram affole les internautes

Depuis le décès de son mari en octobre dernier d’un cancer du pancréas, Lââm paraît inconsolable. Et un message posté sur son compte Instagram le 6 janvier dernier a particulièrement inquiété ses fans.

Si la chanteuse partage régulièrement sa tristesse sur les réseaux sociaux depuis la mort de son époux, Robert Suber, qui lui «manque terriblement», et dont l’absence s’est fait particulièrement ressentir pour ce premier Noël passé sans lui, sa dernière publication – supprimée depuis – a effrayé ses fans.

«Des chocolats pour oublier ma douleur, c'est mieux que des médecins ou un suicide. (Repose en paix mon tendre mari)», pouvait-on lire. Avant de continuer sur un ton plus inquiétant encore. «Non je ne vais pas bien, je n’irai plus jamais bien. Je mange pour oublier. Je ris pour survivre rien de plus. J’attends une crise cardiaque. Merci pour vos messages. Bises et bonne soirée», poursuivait-elle.

Comme le précise le site Gala, les internautes ont été nombreux à lui offrir leur soutien suite à la publication de ce message. Qu’elle a supprimé depuis. Robert Suber est décédé le 25 octobre dernier d’un cancer, une maladie dont Lââm avait décrit les horreurs sur les réseaux sociaux.

Depuis, elle lui rend hommage sur son compte Instagram, submergée par la tristesse. On espère que la chanteuse saura se relever de cette épreuve.