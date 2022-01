Les obsèques d'Igor et Grichka Bogdanov ont eu lieu aujourd'hui à Paris

Une messe en hommage à Igor et Grichka Bogdanov a eu lieu aujourd'hui à 15h, en l’église de la Madeleine, à Paris.

Au pied des grands escaliers qui mènent à l'intérieur de l'édifice, l'image avait de quoi émouvoir : deux corbillards se tenaient côte-à-côte, comme pour mieux souligner que, jusqu'à leur mort - le 3 janvier pour Igor, six jours après Grichka - les deux frères étaient restés inséparables et avaient partagé les mêmes envies et passions tout au long de leur carrière.

La famille des deux disparus était présente en nombre, en premier lieu Amélie de Bourbon-Parme, ex-femme d'Igor et mère de ses deux enfants, Alexandre et Constantin, ainsi que sa première femme Ludmilla d'Outremont. Les discours prononcés faisaient immanquablement référence à leur recherches scientifiques - tout comme le livret d'obsèque, titré «Dans l'Univers, rien n'est impossible» - qui paradoxalement, les avaient rapprochés de la religion et de la croyance en Dieu.

La cérémonie, rendue publique, offrait l'occasion aux anonymes de leur rendre un dernier hommage, mêlant passants, admirateurs - pour la plupart d'anciens passionnés de l'émission Temps X - et proches de la famille. Parmi ces derniers, on pouvait apercevoir deux philosophes, l'ancien ministre de l'Education Luc Ferry et Raphaël Enthoven, Francis Lalanne, Pierre-Jean Chalençon, ou encore le Directeur des antennes du groupe Canal + Gérald Brice-Viret.

Le Gers, une region dans leur coeur

En revanche, la famille a précisé que leur inhumation se déroulerait «dans la plus stricte intimité», selon La Dépêche, deux jours plus tard, à Saint-Lary, dans le Gers. C'est dans ce petit village, situé à une dizaine de kilomètres d'Auch, que les deux hommes ont vu le jour, le 29 août 1949.

Grichka et Igor Bogdanov y avaient passé leur enfance, dans le château de leur grand-mère.

Très attachés à la région, ils avaient fait l’acquisition en 1986, d’un autre château, celui d’Esclignac à Monfort. Comme dernière demeure, la famille d’Igor et Grichka a donc souhaité qu’ils reposent sur une terre qui a toujours été importante à leurs yeux.