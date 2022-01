Nicolas Sarkozy et Carla Bruni : les premiers mots échangés le jour de leur rencontre dévoilés

Dans l’émission «13h15, le dimanche», un reportage consacré aux Premières Dames a révélé les mots qui ont été échangés entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, le jour de leur première rencontre en novembre 2007 chez le publicitaire Jacques Séguéla.

Invité de l’émission C à vous en 2015, ce dernier avait dévoilé quelques détails sur cette soirée où Nicolas Sarkozy, qui venait de se séparer de Cécilia Attias alors qu’il venait d’être élu à la présidence de la République française, et Carla Bruni, qui avait récemment rompu avec Raphaël Enthoven, étaient tombés amoureux l’un de l’autre. «Le jeu est devenu réalité parce que c’était un peu tendu. Nicolas Sarkozy ne connaissait pas Carla Bruni. Il ne l’avait jamais vue. En plus, c’était son premier jour de grève, sa première grève. Il est arrivé avec une heure de retard, j’ai détendu les choses en proposant un jeu : ‘Chacun a quatre minutes pour séduire l’autre’. Ça a duré jusqu’à deux heures du matin… et ils ne se sont plus quittés !», confiait Jacques Séguéla à l’époque.

Le reportage diffusé sur France 2 permet d’en savoir un peu plus sur le contenu de leurs échanges ce soir-là. « Nous faisons le même métier : séduire avec les mots. Toi en chansons, moi en discours », aurait déclaré Nicolas Sarkozy à Carla Bruni.

Avant d’enchaîner : « Je sais tout de toi parce que je suis tellement toi. Tu vas chanter au Casino de Paris, nous annoncerons nos fiançailles. On fera mieux que Marilyn et Kennedy». À ces mots, Carla Bruni répond de manière tout aussi directe : «Des fiançailles, jamais ! Je ne vivrai désormais avec un homme que s’il me fait un enfant», lui aurait-elle rétorqué.

Nicolas Sarkozy se serait alors montré parfaitement clair sur ses intentions envers la chanteuse, la mettant au défi de lui témoigner physiquement son affection lors de cette soirée. «Carla, es-tu capable devant tout le monde de m’embrasser sur la bouche ?», aurait-il lancé. Une question audacieuse qui n’a manifestement pas déplu à celle qui partage désormais sa vie, et qui lui a donné une fille, Giulia, née en octobre 2011.