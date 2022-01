Jason Momoa et Lisa Bonet annoncent leur séparation

Après 17 ans d’amour et 4 années de mariage, la star d’Aquaman et Dune, Jason Momoa, a annoncé sur Instagram que son épouse Lisa Bonet et lui se séparaient.

C’est dans un long texte posté sur son compte Instagram, que Jason Momoa a choisi de faire part de leur séparation. «Nous annonçons donc que nous nous séparons dans le mariage. Pas parce que nous pensons que ça vaut une annonce. Mais pour pouvoir continuer nos vies avec dignité et honnêteté», a écrit l’acteur.

Lisa Bonet et Jason Momoa vivaient une histoire d’amour depuis 2005, et avaient fini par se marier en octobre 2017. Le couple a eu deux enfants, Lola Lolani Momoa née en juillet 2007, et Nakoa-Wolf Momoa né en décembre 2008.

Le second divorce de Lisa Bonet

«L'amour entre nous perdure et évolue», explique l’acteur qui poursuit : «Nous nous libérons l'un et l'autre pour être ce que nous apprenons à devenir. Nous sommes toujours résolument dévoués à cette vie sacrée et à nos enfants. À leur apprendre ce qui est possible, à vivre la prière, que l'amour triomphe.»

Ce divorce est le second pour Lisa Bonet, qui avait été mariée jusqu’en 2003 au chanteur Lenny Kravitz. Ensemble, ils ont eu une fille, l’actrice Zoé Kravitz.