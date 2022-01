Paris Hilton : un de ses ex affirme avoir été frappé quand ils étaient en couple

Invité d’un podcast américain, Joe Francis est revenu sur sa relation avec Paris Hilton, dont il s’est séparé en 2003 en raison du comportement violent de la jeune femme.

Le fondateur de Girls Gone Wild a illustré son propos avec une anecdote sur une altercation qui se serait déroulée dans un hôtel. Selon Joe Francis, Paris Hilton aurait commencé à le frapper un soir où elle était ivre, à tel point qu’il aurait menacé d’appeler la sécurité de l’établissement pour faire sortir la jeune femme de la pièce où il se trouvait. «J’avais Nicky (Hilton, la sœur de Paris, ndlr) dans ma chambre, et Nicole Richie était là aussi, et j’ai dit à Nicky que j’allais mettre sa sœur dehors. Et que si elle me frappait encore une fois, j’allais appeler la sécurité pour la faire sortir», raconte-t-il.

Joe Francis assure que Paris Hilton aurait recommencé à le frapper, et qu’il aurait donc décidé de mettre ses menaces à exécution en appelant le service de sécurité. La jeune femme serait toutefois revenue à la charge quelques minutes plus tard, et se serait mise à taper à la porte de sa chambre toute la nuit. «C’est la femme la plus folle avec laquelle j’ai été en couple. De loin. Elle est complètement givrée. Quand j’ai rompu avec elle, elle m’a dit que je ne pouvais pas faire ça car elle était Paris Hilton», poursuit-il.

Interrogé sur le récent mariage de la riche héritière avec Carter Reum, Joe Francis assure qu’il n’y a «aucune chance» que cette union perdure dans le temps en raison du tempérament de la jeune femme de 40 ans. Selon le site américain Page Six, des proches de Paris Hilton – qui réfute avoir jamais été en couple avec Joe Francis – assurent que ces accusations sont fausses. Et que ce serait même le contraire qui se serait passé. L’héritière, qui s’est mariée le 11 novembre dernier, n’a pas officiellement réagi aux propos de Joe Francis pour le moment.