Jason Momoa est-il en couple avec Emilia Clarke ?

Après l’annonce de la séparation de Jason Momoa avec sa femme, Lisa Bonet, après 16 ans de relation, certains fans du couple n’ont pas hésité à désigner la comédienne Emilia Clarke comme responsable de leur rupture.

Très proches depuis leur collaboration dans Game of Thrones, Jason Momoa et Emilia Clarke cultivent une solide amitié depuis le départ de la star d’Aquaman de la série en 2012. Une relation qui pourrait avoir pris une tournure plus intime pour certains, qui veulent voir dans un cliché publié par les deux amis en août dernier - lors de la fête d'anniversaire de David Benioff - un signe de leur rapprochement amoureux.

Des sites de fans de la série diffusée sur HBO, tel que Talking Thrones, se sont emparés du sujet afin de demander aux internautes qui accusent Emilia Clarke d’être une briseuse de couple d’arrêter de diffuser des accusations sans fondement. Et de respecter l’intimité des deux comédiens. Une autre partie de ces fans de Game of Thrones espèrent, bien au contraire, assister à un rapprochement entre elle et la star d'Aquaman.

En 2019, Jason Momoa avait révélé rendre visite à Emilia Clarke à chacun de ses déplacements au Royaume-Uni. Cette dernière ne manque jamais une occasion d’exprimer sa tendresse sur les réseaux sociaux pour celui qui incarnait l’imposant Khal Drogo dans Game of Thrones. Emilia Clarke est actuellement célibataire, et selon la presse people, elle aurait du mal à faire des rencontres depuis le début de la pandémie.

Sa dernière relation connue remonte à 2019 avec le réalisateur Charlie McDowall (qui est aujourd’hui en couple avec Lilly Collins, ndlr). En mars 2020, Emilia Clarke s’était confiée sur ses doutes concernant les relations amoureuses entre célébrités. «Je suis déjà sortie avec des acteurs mais ce n'est plus le cas ces derniers temps. Je n'y ai pas totalement renoncé mais je pense que les relations entre comédiens qui durent sont rares et il faut avoir beaucoup de confiance», avait-elle confié au site britannique The Times.