Kanye West : le rappeur suspecté d'avoir frappé un fan qui demandait un autographe

Kanye West est visé par une enquête pour coups et blessures. Il aurait frappé un fan qui voulait un autographe devant un club.

L’incident se serait produit dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 3 h du matin. Selon la porte-parole de la police de Los Angeles (LAPD), l’altercation s’est déroulée devant le Soho Warehouse, un club privé et réservé aux membres.

Kanye West n’a pas été interpellé, néanmoins, il est visé par une enquête pour coups et blessures et risque une peine maximale de six mois de prison.

Une vidéo pour corroborer les accusations

Selon un témoin, le rappeur aurait frappé un fan après lui avoir indiqué ne pas vouloir être pris en photo.

Dans une vidéo publiée par TMZ, on distingue Kanye West en train de crier sur une femme, qui tente de le calmer, tandis qu’un homme est allongé sur le sol.

Lorsque la police est arrivée sur place, le rappeur n’était plus là.

Selon TMZ, plus tôt dans la soirée, Kanye West était dans la discothèque Delilah à West Hollywood, avec l'actrice Julia Fox, avec laquelle il a récemment officialisé sa relation. Il est parti plus tard pendant qu'elle restait au club.

D'après le média américain, le rappeur est parti de Los Angeles le plus rapidement possible en direction des desert de Californie pour «se concentrer sur son travail.»

Cet incident intervient alors que l'artiste vient de sortir le clip du titre «Heaven and Hell». De plus, la diffusion d’un documentaire de trois épisodes sur «Ye» a été officialisé par Netflix. Celui-ci sera également diffusé en salle à partir du 10 février prochain.