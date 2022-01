Samuel Le Bihan (Alex Hugo) se confie sur sa relation avec la top model Stefania Christian

Dans un entretien avec le magazine Télé Star, Samuel Le Bihan s’est exprimé pour la première fois à propos de sa relation avec la top model espagnole, Stefania Christian.

La star de la série Alex Hugo, qui reviendra le 25 janvier prochain avec un épisode inédit sur France 3, s’était affiché au début de l’année 2022 avec la jeune femme de 30 ans, dans une série de clichés où ils apparaissent très amoureux l’un de l’autre, allongés sur un lit.

C’est en évoquant sa relation avec sa fille Angia, née en 2011 de ses amours avec la mannequin Daniela Beye, et qui a été diagnostiquée comme autiste à l’âge de 18 mois, que le comédien de 56 ans a fait une allusion à sa vie sentimentale. «Ma fille a fait ressortir de moi ce qu'il y a de meilleur mais ça ne m'empêche pas d'être amoureux. Là, je vis une histoire vraiment super avec quelqu'un de formidable», confie-t-il à Télé Star.

Samuel Le Bihan est le père de trois enfants, Jules, 27 ans, Angia, 10 ans, et Emma-Rose, 4 ans, nés de trois mères différentes. Après sa séparation en 2015 avec Daniela Beye, l’acteur avait obtenu la garde de sa fille, et ne cesse de militer depuis pour une meilleure prise en charge de l’autisme, notamment via la création d’une plate-forme d’appels et de conseils autismeinfoservice.fr.

«J'ai orienté toute ma vie pour être là pour elle. Elle m'a fait comprendre quelque chose qui ne me déplaît pas : que je pouvais être quelqu'un de courageux. J'ai fait des choix, et choisir, c'est renoncer», explique-t-il à propos de son rôle de père auprès d’Angia.