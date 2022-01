Lucie Bernardoni (Star Academy) : menacée de mort après avoir critiqué Booba, elle répond à ses détracteurs

Après sa réaction aux critiques de Booba sur la performance de Stromae en plein milieu du 20H de TF1, Lucie Bernardoni a été la cible d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Une haine qu’elle a dénoncée dans une lettre ouverte.

L’ancienne candidate de la Star Academy n’avait pas apprécié l’agacement du rappeur sur Instagram à propos de la présentation du titre L’Enfer sur le plateau d’Anne-Claire Coudray, et l’avait fait savoir sur Twitter, souhaitant à Booba «une bonne grosse crise d’angoisse ; une vraie, celle qui fait croire qu’on est en train de mourir».

Si de nombreux internautes ont apprécié son message, d’autres ne se sont pas privés de l’inonder d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Un déferlement de haine que Lucie Bernardoni a voulu dénoncer dans une lettre ouverte publiée sur son compte Instagram accompagnée d’un cliché de son enfance.

«Quand je lis certains commentaires ici ou là depuis quelques heures, quand je prends conscience de la gentillesse de certains et de l’inconscience des autres qui me souhaiteraient de ‘me jeter sous un pont’ entre autres réjouissances, je me demande si certains se rendent compte de ce qu’ils écrivent. Et je repense à ce temps-là (…) Menacez-moi, insultez-moi. Continuez, si certains le souhaitent. Mais n’oubliez jamais qu’un jour, tout se paie. Toujours.



Le karma, paraît-il. Bonne journée à tous. Même les connards, si ça peut les calmer», peut-on lire notamment.