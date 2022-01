Kim Kardashian : son petit ami Pete Davidson trouve «hilarantes» les menaces de Kanye West

Pete Davidson vit sa meilleure vie. Sa relation avec Kim Kardashian vient de le propulser dans les paroles d’une chanson de Kanye West, dans laquelle ce dernier menace de lui «botter les fesses». Ce qui amuserait énormément l’humoriste.

La semaine dernière, le rappeur avait laissé fuiter un court extrait d’une future chanson baptisée «My Life Was Never Easy», dans laquelle il balance le nom de l’actuel petit ami de son ex-femme et mère de ses enfants : «Dieu m’a sauvé d’un accident (Kanye West a eu un grave accident de voiture en 2002, ndlr) pour que je puisse botter le c*** de Pete Davidson».

God saved me from that crash just so I could be Pete Davidson’s ass. - Kanye West on his new song “My Life was never easy”. pic.twitter.com/DFquZbyMvi

— Plugged Soundz (@pluggedsoundztv) January 14, 2022