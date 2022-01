Le prince William refuse de répondre à une question à propos du prince Andrew (VIDEO)

Lors d’un déplacement officiel au Foundling Museum à Londres en compagnie de Kate Middleton, le prince William a été questionné à propos de son oncle, le prince Andrew, empêtré dans une affaire d’agressions sexuelles depuis des mois.

Alors qu’il s’apprête à sortir de l’établissement à l’issue de sa visite, le prince William est interpellé par un journaliste de la chaîne britannique Sky News, l’interrogeant sur un éventuel soutien de son oncle face à ses déboires judiciaires. «Soutenez-vous le prince Andrew ?», demande le journaliste. Le duc de Cambridge, n’ayant pas entendu la question, s’est alors rapproché de lui. «Soutenez-vous le prince Andrew? Lui avez-vous parlé récemment ?», enchaîne le journaliste. Le fils aîné du prince Charles, visiblement très mal à l’aise, s’est refusé à tout commentaire.

