Pass vaccinal expiré, John Malkovich ne peut accéder à son Palace à Venise

En tournage en Italie, John Malkovich n’a pu accéder à la suite qu’il avait réservée dans un Palace vénitien.

En cause, le pass vaccinal de l’acteur et réalisateur de 68 ans qui n’était pas à jour, ont rapporté hier plusieurs médias italiens. De passage dans La Cité des Doges pour deux jours de tournage de la série américaine «Ripley», l’acteur a dû trouver une solution alternative après le refus du célèbre Hôtel Danieli de lui donner accès à sa chambre, précise le journal Il Gazzettino.

L'acteur a séjourné dans un appartement

Invoquant le respect à la vie privée, l’hôtel, situé à deux pas de la place Saint-Marc, n’a pas souhaité réagir rapporte l'AFP, qui a contacté l'établissement. La star du film « Dans la peau de John Malkovich » s'est finalement rabattu sur un appartement.

Alors que l’Italie a décidé, début janvier, d’instaurer l’obligation vaccinale pour ses concitoyens de plus de 50 ans, elle impose d’être détenteur d’un pass vaccinal valide pour accéder aux hôtels et restaurants ainsi qu'aux transports publics. Ce dernier s'obtient à l'issue d'un cycle vaccinal complet ou d'une guérison post-Covid dans les six mois précédents.