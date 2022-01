Pamela Anderson : la comédienne aurait rompu avec son garde du corps après un an de mariage

Le conte de fée n’aura pas duré. Selon le magazine américain Rolling Stone, Pamela Anderson aurait demandé le divorce de Dan Hayhurst, son garde du corps avec lequel elle s’était mariée le 24 décembre 2020.

Il s’agissait du cinquième mariage pour l’ex-star d’Alerte à Malibu qui pensait vraiment, cette fois, que ce serait pour la vie. «Je suis exactement là où je dois être, dans les bras d'un homme qui m'aime vraiment. Je me suis mariée sur la propriété que j'ai achetée à mes grands-parents il y a 25 ans, c'est là que mes parents se sont mariés et ils sont toujours ensemble. J'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle. Je suis amoureuse. Nous nous sommes mariés la veille de Noël avec la bénédiction de nos deux familles, tous ceux que nous connaissons sont heureux pour nous», confiait-elle à l’époque, selon le site britannique du Daily Mail.

C'est une source proche de Pamela Anderson qui vient de confirmer leur séparation. «Pamela aime aussi authentiquement qu’elle vit», a déclaré cette source à Rolling Stone, qualifiant cette union de «tourbillon pandémique» qui se serait malheureusement essoufflé. La comédienne aurait déjà quitté leur maison de Vancouver pour revenir s’installer à Malibu, où elle a été photographiée sans son alliance.

Ni Pamela Anderson, ni Dan Hayhurst – qui avait quitté femme et enfants il y a un an pour épouser l’actrice – ne se sont officiellement exprimés à propos de cette rupture. L’ex-star d’Alerte à Malibu a été mariée à Tommy Lee (une relation qui a inspiré la série Pam & Tommy bientôt disponible sur Disney+), puis à Kid Rock et Rick Salomon. En janvier 2020, après sa séparation avec le footballeur français Adil Rami, elle avait épousé le producteur hollywoodien Jon Peters, avant de mettre un terme à leur relation 12 jours plus tard.