Adele : la chanteuse sous le feu des critiques après le report de ses concerts à Las Vegas

Alors qu'elle devait lancer sa série de représentations à Las Vegas à partir du 21 janvier, Adele a annoncé à ses fans qu'elle ne pourrait finalement pas assurer le spectacle à la date prévue. Une décision prise à la dernière minute, qui a particulièrement agacé son public.

Les larmes de la chanteuse britannique n'ont pas su calmer la colère de ses fans, qui avaient déjà fait le déplacement à Las Vegas. Sur Twitter, certains ont déploré le timing d'Adele, qui a prévenu de l'annulation de ses dates la veille du lancement de sa résidence.

Hi Adele! It’s my bday and I am on an airplane rn using the last of my vacation time for a whole year to see you along with some non refundable deposits and a week of babysitting. I guess we will miss your new dates. I’m sad you couldn’t decide this until the last minute. — girl fieri (@kevinsdogmom) January 20, 2022

«Salut Adele ! C'est mon anniversaire et je suis en direct de l'avion, utilisant mes derniers jours de congés sur toute l'année pour te voir, tout cela avec des frais non remboursables et une semaine de baby-sitting payée. Donc nous ne serons pas là pour tes nouvelles dates. Je suis triste que tu ne te sois pas décidée avant», a écrit une internaute déçue.

Un autre internaute n'a pas épargné la chanteuse : «Des gens ont fait le voyage uniquement pour voir ton show à Vegas ! Ils ont dépensé des milliers de dollars pour te voir et c'est comme ça que tu les traites ? C'est inacceptable de faire ça à des gens qui ont utilisé leur argent durement gagné pour toi!», a-t-il écrit.

You have people who traveled to Vegas for your show! They’ve spent thousands of dollars to come see you and this is how you treat them? This is absolutely unacceptable to do to people who spend their hard earned money to see you! — Matt (@MinnesotaMatt23) January 21, 2022

I traveled all the way from Sydney Australia to see @Adele tomorrow in Vegas. I spent thousands of dollars on this trip and now she canceled the night before. Very unprofessional and I am heartbroken. Can I get m&g passes for PLAY instead @ResortsWorldLV @katyperry pic.twitter.com/WtNXQkx9IT — - (@loveinthebrain) January 20, 2022

Adele en larmes

La résidence de l'artiste britannique de 33 ans devait initialement avoir lieu de janvier à avril 2022, au Colosseum du Caesars Palace. Toutes les dates prévues seront reprogrammées, comme l'a indiqué Adele dans une vidéo postée sur Instagram, dans laquelle elle apparaît en larmes, dépitée par la tournure des événements.

«Je suis désolée mais mon spectacle n'est pas prêt. Nous avons absolument tout essayé pour que tout soit fait à temps et que le show soit à la hauteur pour vous, mais on a complètement subi les délais de livraison rallongés avec le Covid. La moitié de mon équipe a le Covid, donc cela a été impossible de terminer le spectacle», a-t-elle expliqué.

Selon les informations de Billboard, la résidence d'Adele devrait lui rapporter plus de 50 millions de dollars, soit l'équivalent de 2,2 millions de dollars par spectacle.

Quelques heures après avoir posté sa vidéo, la chanteuse a tenu à remercier les fans qui se sont montrés compréhensifs, en écrivant sur Twitter : «J'ai les meilleurs fans du monde ! La grâce et l'amour que vous m'avez montrés ce soir fait chaud au coeur ! Merci».