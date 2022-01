Gwyneth Paltrow lance une nouvelle bougie baptisée «Bas les pattes de mon vagin»

Gwyneth Paltrow, via sa société Goop, vient de lancer une nouvelle bougie baptisée «Bas les pattes de mon vagin» la semaine dernière. Un produit lancé en signe de protestation contre les restrictions visant le droit à l’avortement aux États-Unis.

La bougie a été mise sur le marché quelques jours avant l’anniversaire, le 22 janvier, de l’arrêt Roe vs Wade rendu en 1973 par la Cour suprême américaine sur la question de constitutionnalité des lois criminalisant ou restreignant l’accès à l’avortement. Sur les 75 dollars (plus de 66 euros) que coûte une bougie à l’unité, 25 dollars (environ 22 euros) sont reversés à la fondation ACLU (Union américaine pour les libertés civiles) engagée pour défendre la liberté de choix.

Dans un message publié sur Instagram, la comédienne de 49 ans explique que «le mot vagin détient beaucoup de pouvoir. Et pourtant, il y a toujours ce besoin de dire : bas les pattes. Bas les pattes de nos vagins dans n’importe quel contexte où vous n’êtes pas invités. Nos organes reproductifs, notre choix », peut-on lire.

Ce n’est pas la première fois que la société Goop lance une bougie au nom provocateur, après les «Cela sent comme mon vagin», «Cela sent comme mon orgasme», ou encore «Cela sent comme mon contrat de mariage». De nombreuses célébrités sont clients des bougies de l’entreprise de Gwyneth Paltrow, notamment Elton John, Kim Kardashian – qui a reçu une bougie personnalisée après son divorce avec Kanye West – ou encore Travis Barker, qui a demandé une version personnelle baptisée «Cela sent comme l’orgasme de Kourntey».