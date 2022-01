Le jour où Elizabeth II a arbitré la «guerre du trône» entre le prince Andrew et le prince Charles

Selon le site britannique The Sun, les princes Charles et Andrew se sont disputés le «trône» – dans une salle de bains – avec une telle ferveur que la reine Elizabeth II en personne a été contrainte d’intervenir.

L’histoire se serait déroulée lors des fêtes de Noël, en 1999, sur le domaine de Sandringham, au nord-est de Londres, au moment où le prince Andrew, âgé de 39 ans à l’époque, aurait refusé de manière catégorique d’enlever ses affaires de la salle de bains de son frère, le prince Charles, 51 ans à l’époque. «Nous avons reçu l’ordre de ne rien bouger ni toucher dans cette salle de bain en raison d’une ‘situation en cours’», se souvient Janette McGowan, une employée de Buckingham Palace qui avait pour habitude de voyager avec la famille royale.

Quand les membres de la couronne britannique se déplacent à Sandringham, chacun se voit traditionnellement allouer des chambres et une salle de bain. Étrangement, cette fois, le prince Andrew s’était installé dans celle prévue pour le prince de Galles, et avait catégoriquement refusé de déplacer ses affaires malgré cela. La situation s’était alors envenimée au point qu’aucun des deux frères ne souhaitait céder, rapporte The Sun.

Selon Janette McGowan, la reine avait alors dû intervenir en personne pour mettre fin au conflit. «Elle a été obligée de parler avec le prince Andrew pour lui expliquer qu’il devait utiliser une autre salle de bain, et ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a fini par céder», raconte-t-elle.

«Il avait pratiquement 40 ans à l’époque. C’était un comportement étrange pour une personne de son âge», poursuit-elle à propos de celui qui était également connu par le personnel de Buckingham Palace pour sa tendance à «crier et hurler» si quelqu’un avait le malheur de déplacer ses ours en peluche exposés dans sa chambre.