Estelle Denis et Raymond Domenech : le couple est désormais séparé

La fin d’une histoire. Après plus de 20 ans de vie commune, la journaliste Estelle Denis et l’ex-entraîneur des Bleus, Raymond Domenech, ne seraient plus en couple.

Une rupture qui remonterait « à plusieurs mois » selon Le Parisien, à qui Estelle Denis a accordé un entretien à l’occasion notamment de la nouvelle émission d’informations générales qu’elle anime sur RMC depuis fin août, après avoir fait ses adieux à la chaîne L’Equipe, où la journaliste orchestrait l’émission « L’équipe d’Estelle » depuis 2017. Une séparation sur laquelle elle n’a pas souhaité s’étendre soulignent nos confrères, à l’origine de cette révélation.

Le couple ne s'est jamais marié

En couple depuis les années 2000, Estelle Denis, 45 ans, et Raymond Domenech, 70 ans, ont ensemble deux enfants : Victoire, née en 2004 et Merlin, né en 2007. Le couple avait notamment fait couler beaucoup d’encre en 2008, à la suite de la demande en mariage très médiatisée de Raymond Domenech.

L’ex-entraîneur des Bleus avait demandé à sa compagne de l’épouser, devant des millions de téléspectateurs, à l’issue de l’élimination de l’équipe de France de l’Euro 2008. « Je n’ai qu’un seul projet, c’est d’épouser Estelle, donc c’est aujourd’hui que je lui demande » avait déclaré, en direct, Raymond Domenech.

Une demande que n’a jamais acceptée la journaliste sportive, ce qui n’avait pas empêché le couple de se pacser par la suite. Leurs chemins semblent aujourd’hui prendre des directions différentes. La nouvelle vie professionnelle d'Estelle Denis a, quant à elle, démarré avec succès et comble la principale intéressée.