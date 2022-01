Chris Brown : une femme accuse le rappeur de l'avoir droguée puis violée

Une jeune femme poursuit Chris Brown en justice. Elle accuse le rappeur de l’avoir droguée puis violée le 3 décembre 2020. Elle réclame 20 millions de dollars (soit environ 18 millions d’euros).

Le site TMZ, qui a rapporté l’information ce jeudi 27 janvier, indique que la victime présumée a déclaré que Chris Brown l’avait ensuite contactée par SMS pour qu’elle prenne la pilule du lendemain. Son identité n’a pas été dévoilée mais elle se décrit comme une «chorégraphe professionnelle, danseuse, mannequin et artiste musicale».

C’est par l’intermédiaire d’une amie qui conversait avec le rappeur sur Facetime que la jeune femme aurait un jour été invitée par Chris Brown à venir le rejoindre sur le yacht de Sean Combs (alias Diddy). Elle raconte que Brown aurait lourdement insisté pour qu'elle prenne un verre et lui aurait servi dans un gobelet en plastique rouge un mélange alcoolisé qui, dit-elle, lui a fait ressentir un changement soudain.

Elle affirme s'être sentie «désorientée et physiquement instable», au point que le rappeur a dû la conduire dans une chambre. Alors qu’elle se sentait comme «droguée» et «à moitié endormie», elle rapporte que Brown aurait fermé la porte de la chambre avant de la déshabiller puis de l'embrasser. Elle dit lui avoir demander d’arrêter, mais il a continué et l’aurait violée. Le dossier affirme que Brown a contacté la femme le lendemain par SMS pour exiger qu'elle prenne un médicament pour prévenir une éventuelle grossesse.

Les avocats de la jeune femme, Ariel Mitchell et George Vrabeck, ont déclaré à TMZ qu'elle n'avait pas signalé le viol présumé à la police à l’époque parce qu'elle fréquentait une école de médecine et qu'elle craignait que porter plainte ne soit gênant. Ils ont appelé «toute personne disposant d'informations à les contacter».

Ce n’est pas la première fois que Chris Brown a de graves démêlés avec la justice. En 2009, il avait défiguré Rihanna, sa petite-amie d’alors, à coups de poings. Depuis, il a multiplié les frasques et s’est retrouvé plusieurs fois accusé de violences et de viol. En 2020 notamment, une information judiciaire avait été ouverte après qu’une étudiante, aujourd'hui âgée de 27 ans et résidant en France, a accusé Chris Brown et deux de ses proches d'avoir abusé sexuellement d'elle lors d'un séjour dans la capitale française.