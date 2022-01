«Elle est paranoïaque et a de mauvaises pensées» : Matthieu Delormeau fait de nouvelles révélations sur Céline Dion

Alors que des photos montrant Céline Dion amaigrie et fatiguée ont récemment été publiées dans Paris Match, le chroniqueur Matthieu Delormeau a fait de nouvelles révélations sur l’état de santé de la star québécoise sur le plateau de TPMP.

Lors de la l’émission de ce jeudi 27 janvier, il a en effet déclaré que, selon la soeur de la chanteuse, «elle souffre d’une maladie musculaire l’obligeant à rester allongée toute la journée». Selon ses sources, «elle déprime beaucoup et a des mauvaises pensées».

elle entend René lui parler

La diva a déclaré à la presse «qu'elle devient paranoïaque et qu'elle entend des voix, dont celle de René (René Angélil son défunt mari, ndlr)», a poursuivi l’ancien animateur des Anges de la téléréalité.

"Elle devient paranoïaque et elle entend René lui parler"@Mdelormeau révèle de nouvelles informations sur l'état de santé de Céline Dion dans #TPMP ! pic.twitter.com/n1IJEXC3zN — TPMP (@TPMP) January 27, 2022

Pour aller mieux, «elle prend des médicaments et des anti-dépresseurs», a ajouté Matthieu Delormeau, rappelant que l’interprète de «Pour que tu m’aimes encore» a annulé sa tournée américaine, et que pour sa tournée européenne, «ça sent pas très bon».

Pour rappel, elle devait reprendre sa tournée le 9 mars à Denver et se produire dans une quinzaine de villes américaines et canadiennes jusqu'au 22 avril. Quant à ses spectacles de la partie européenne de la tournée Courage, il sont censés commencer le 25 mai à Birmingham (Royaume-Uni).

«Ce qui est grave, ce qu'on lui a prescrit deux ans de repos. Sa soeur a également affirmé : "Elle a 53 ans, elle est en pré-ménopause, elle est fatiguée, elle est quasi sur la route depuis qu'elle 14/15 ans, elle s'est jamais arrêtée". Et elle explose complètement».

Après la mort de son époux, en 2016, «elle était en surrégime pour exister et a fait beaucoup de régimes». Le chroniqueur de Cyril Hanouna a également confié que la chanteuse a demandé à son fils d'être son manager, mais que ce dernier a refusé.