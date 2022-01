Slimane : le chanteur annonce être devenu papa d'une petite fille prématurée

Slimane a annoncé ce jeudi 27 janvier dans une vidéo postée sur son compte Instagram être devenu papa pour la première fois. Plus heureux que jamais, le chanteur de 32 ans s’est toutefois dit inquiet.

Et pour cause, «son petit ange», qui a vu le jour il y a près d’un mois, est né avec deux mois d’avance et se trouve actuellement à l’hôpital, a confié l’artiste, les larmes aux yeux.

«du mal à respirer et à se nourrir»

«Ça fait un mois que je m'inquiète pour elle, qu'elle a du mal à respirer parfois, qu'elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l'aiment déjà, ma famille, mes amis», a confié l'acolyte de Vitaa.

Depuis sa naissance, Slimane enchaîne les allers-retours à l'hôpital. «Cela fait vingt-cinq jours que j'ai l'oreille posée sur elle pour entendre si elle respire, que j'ai les yeux rivés sur le moniteur pour vérifier qu'elle ne fait pas de tachycardie», a-t-il poursuivi.

«on allait me voler ce moment»

Il a néanmoins rassuré ses fans en soulignant que l'état de santé de sa fille s’améliore. «Je suis heureux, elle va bien, elle va mieux». Si l’interprète de «Viens on s’aime» a révélé cette nouvelle maintenant c’est parce qu’il a appris qu'on allait lui «voler ce moment» et «parler choses qu'on ne connait pas réellement. Et ça, je ne pouvais pas laisser faire».

«J'hallucine encore et toujours de voir à quel point certaines personnes peuvent être sans coeur, ne pas se mettre à la place des autres», s'est indigné Slimane. Il a ensuite conclu sa vidéo bouleversante en affirmant que «ça restera le plus beau moment de (sa) vie». «J'espère que je serai le meilleur des papas et je ferai tout pour l'être».