Kim Kardashian : son entreprise pèse désormais plus de 3 milliards de dollars

«Skims», l'entreprise de Kim Kardashian, ne connaît définitivement pas la crise. Selon les informations du magazine financier Forbes, la star de télé-réalité pèserait désormais 3,2 milliards de dollars, soit deux fois plus qu'il y a seulement neuf mois. Cela représente quelque 2,87 milliards de nos euros.

Un bond spectaculaire qui s'explique notamment par un financement de 240 millions de dollars (215 millions d'euros environ) du fonds de couverture (fonds d'investissement qui emploie différentes stratégies complexes pour générer des rendements supplémentaires, ndlr) Lone Pine Capital.

Une initiative qui a porté ses fruits à Kim Kardashian, puisque sa société ne pesait «que» 1,6 milliards de dollars en avril 2021 (1,4 milliard d'euros).

Le magazine économique américain a néanmoins précisé que Kim Kardashian détenait environ 35% des parts de l'entreprise, soit environ 900 millions d'euros.

En avril dernier, la fortune personnelle de la star de 41 ans était estimée à plus d'un milliard d'euros, et ne comprenait pas seulement ses revenus liés à «Skims», sa marque de sous-vêtements inclusifs, mais également ceux que lui rapportent sa marque de cosmétiques baptisée «KKW Beauty», ses contrats de télé-réalité et ses différents partenariats rémunérés.

La pandémie profitable à «Skims»

Loin de plomber ses ventes, la pandémie de Covid-19 a même été bénéfique à Kim Kardashian, qui a notamment su se réinventer en sortant une ligne de pyjamas en plein confinement. La marque entend prochainement se lancer sur le marché masculin.

En juin dernier, «Skims» devenait fournisseur officiel des athlètes féminines américaines aux Jeux olympiques et Paralympiques de Tokyo.

Une véritable consécration pour Kim, dont l’ex-belle-mère Caitlyn Jenner avait gagné la médaille d’or lors aux Jeux olympiques de 1976.