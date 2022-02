Elizabeth II souhaite que la duchesse Camilla devienne reine consort

À l’occasion de son jubilé de platine, la reine Elizabeth II a annoncé, qu’elle souhaitait que la duchesse de Cornouailles, Camilla, devienne reine consort lorsque son fils Charles montera sur le trône.

Dans un message adressé samedi soir, à la veille de son jubilé de platine (70 ans de règne), la reine Elizabeth II a évoqué son défunt époux, mort en avril 2021, rappelant qu’il avait été à ses côtés durant ces longues années de règne.

«J'ai eu la chance d'avoir dans le Prince Philip un partenaire prêt à assumer le rôle de consort et à faire les sacrifices qui vont avec», écrit la souveraine. Un soutien infaillible que la reine Elizabeth II trouve également chez ses sujets. «Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien.

Je reste éternellement reconnaissant et humble face à la loyauté et à l'affection que vous continuez à me témoigne» explique la souveraine qui continue en espérant que lorsqu’à «la plénitude des temps, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez, ainsi qu’à sa femme Camilla, le même soutien que vous m’avez apporté»

Elizabeth II apporte son soutien indéfectible à la duchesse Camilla

Cependant, si la reine Elizabeth II espère que son fils bénéficiera du soutien du peuple, elle souhaite que ce dernier soit épaulé, comme elle-même le fut, par son épouse Camilla, la duchesse de Cornouailles. Ainsi, tout comme le Prince Philip fut nommé consort, la reine souhaite que la duchesse de Cornouailles devienne Reine consort.

«Et je souhaite sincèrement que, le moment venu, Camilla soit connue comme Reine Consort, tout en poursuivant ses loyaux services.»

Un soutien de taille pour la duchesse de Cornouailles qui fut très longtemps boudée par l’opinion publique car souvent montrée du doigt comme la responsable du malheur de la première épouse du Prince Charles, Lady Diana.