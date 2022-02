Antoine de Maximy : pourquoi l’animateur a-t-il été rapatrié en urgence ?

Le célèbre baroudeur a été rapatrié de Côte d’ivoire. Alors qu’il y tournait un numéro inédit de « J’irai dormir chez vous », Antoine de Maximy a été victime d’une malencontreuse chute, qui aurait pu mal tourner et l’a contraint à quitter le pays précipitamment.

La vie de globe-trotter n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Antoine de Maximy, incontournable pour son programme «J’irai dormir chez vous», ne dira pas le contraire. Lors de son nouveau tournage en Côte d’Ivoire, le baroudeur accompli a en effet été victime d’un accident alors qu’il se rendait dans une plantation, comme l’a rapporté le Parisien. Une mésaventure sur laquelle il est revenu dans le quotidien, expliquant que sa jambe droite avait glissé alors que la gauche restait coincée dans des racines. Bilan des courses : une fracture du péroné et un rapatriement afin d'éviter des complications.

C’est en effet la décision qu’ont préféré prendre la production et l’animateur après l’intervention d’un médecin de Mondial Assistance dépêché sur place. Une décision prise à contre cœur par Antoine de Maximy, qui après sa chute a d’abord pensé à filmer, comme il l’a expliqué : «Avant de me demander où j’avais mal, j’ai d’abord pensé à filmer la scène. Les mecs du village ont commencé à mettre de la pommade, à me masser et à me tordre la cheville dans tous les sens». Et d'expliquer : «J’avais envie de poursuivre. Mais je boitais salement. On a opté pour un rapatriement. Ça aurait pu se nécroser ou se recoller de travers».

L’animateur a été opéré

Rapatrié en France, Antoine de Maximy, 62 ans, a finalement été opéré. «On m’a mis des vis et une plaque dans la jambe. À mon âge, c’est mieux comme ça. J’en ai pour un mois, un mois et demi. Ça peut aller plus vite», a précisé Antoine de Maximy , qui a partagé sur son compte Instagram, la radiographie de sa cheville avant et après l'opération.

Pour rester actif, Antoine de Maximy a dévoilé les moyens qu’il a trouvé pour continuer à se déplacer malgré tout. «Pour l’instant, je me déplace en béquille avec une botte de marche ou en siège de bureau à roulettes chez moi. J’ai aussi repris le scooter. Ce n’est pas ça qui va m’entamer le moral», a conclu le globe-trotteur, qui semble-t-il a toujours la bougeotte.