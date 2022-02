Florent Pagny atteint d’un cancer : le chanteur donne des nouvelles rassurantes

Invité dans le journal de 20h de TF1, ce jeudi 11 février, Florent Pagny a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

Atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon, le chanteur a affirmé que sa maladie est traitée «dès le début» et découverte «très tôt».

«Je suis au degré un»

«Je suis au degré un, c'est quelque chose que j'ai depuis entre trois et six mois, c'est très jeune», a-t-il déclaré, précisant qu’il avait «une seule tumeur, pas de métastases, et rien dans d'autres organes».

Toutefois, comme il l’avait déjà annoncé le 25 janvier dernier dans un message publié sur les réseaux sociaux, la tumeur cancéreuse ne peut pas s’opérer.

un «bon moral»

Elle «se divise très vite et il y a beaucoup de risques qu'elle se propage dans d'autres organes», a souligné l’artiste de 60 ans, qui a commencé la chimiothérapie. Pour l'heure, il «l'encaisse plutôt bien».

«J'ai quand même six mois de chimio, je vais finir en mai», a-t-il poursuivi. Mais le chanteur, qui a reçu un «tsunami d'amour», assure avoir un «bon moral».

Florent Pagny avait signé son retour en septembre dernier en sortant «L’Avenir», son 20e album. Il avait également annoncé une nouvelle tournée dans toute la France à l’occasion de ses 60 ans, mais qu’il ne pourra pas terminer.

L'interprète de «Savoir aimer» a annulé tous les concerts restants de sa tournée anniversaire, soit une trentaine.