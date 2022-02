Le prince Andrew trouve un accord et va faire un «don important» à l'association de son accusatrice

Rebondissement inattendu dans l'affaire d'agression sexuelle qui éclabousse le prince Andrew. Un accord à l'amiable a été conclu entre le fils de la reine et Virginia Giuffre, l'Américaine qui voulait le voir jugé lors d'un procès civil à New York, ont indiqué les avocats de la plaignante.

L'accord met fin à plusieurs mois de bataille juridique entre les deux partis, le deuxième fils de la reine Elizabeth II étant poursuivi par l'Américaine de 38 ans, une ancienne victime du multimillionnaire américain Jeffrey Epstein, pour abus sexuels commis quand elle avait 17 ans, des faits qu'il a toujours contestés.

Les avocats de Virginia Giuffre ont indiqué que le prince Andrew allait faire «un don important» à l'association de soutien aux victimes de violences sexuelles pilotée par l'Américaine. Le montant du don n'a pas été dévoilé.

BREAKING: Prince Andrew has reached an out of court settlement with his sex abuse accuser Virginia Giuffre and will NOT face a civil trial. Both sides have written to New York district Judge Lewis Kaplan saying they antiquated the dismissal of the case within 30 days pic.twitter.com/OCwAzWq041

— Russell Myers (@rjmyers) February 15, 2022