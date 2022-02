Booba : le rappeur s’attaque au père de Vald

Pas un mois ne passe sans que Booba ne s’en prenne à un artiste. Cette fois-ci, c’est Vald qui en paie les frais. Depuis quelques jours, les deux sont entrés en confrontation et ne cessent de s’envoyer des piques sur les réseaux sociaux. Et ce vendredi, le Duc de Boulogne est allé encore peu plus loin en s’attaquant directement au père de sa nouvelle cible.

À l’origine de ce nouveau clash : les scores de ventes du nouvel album de Vald, intitulé V. Pas convaincu par ces résultats, Booba avait donc démarré ce clash en accusant son rival d’avoir triché sur ses chiffres. Mais Valentin, de son vrai nom ne semble pas du genre à se laisser faire, puisqu’il avait ensuite répondu à B20.

Pour se défendre, le jeune homme de 29 ans, s’est lancé dans une opération à travers un calcul de ses ventes de disques qu’il avait alors détaillé sur sa story Instagram, allant jusqu’à provoquer Booba en comparant les chiffres de son album ULTRA. Mais le rappeur d’Aulnay-sous-Bois n’en n’est pas resté à de simples chiffres, puisqu’il a également ressorti d’anciennes photos de l’artiste de 45 ans.

Une réponse qui avait clairement énervé Booba qui a ensuite rétorqué sur les réseaux sociaux : «Valentin n’a encore rien vu mais Valentin va voir la vie en vrai. Valentin va comprendre c’est quoi du X5. Valentin n’a honte de rien, Valentin est un tricheur mais Valentin assume».

Le quarantenaire n’a pas non plus hésité à se montrer menaçant en rappelant à son jeune concurrent que le 15 juillet prochain, il est prévu qu’ils se croisent lors du festival des Francofolies de la Rochelle. «Faudra avoir la même énergie hein !!! La métaverse c’est bien mais le terrain c’est mieux», avait-il écrit.

Booba s’en prend au père de Vald

Le conflit entre Vald et Booba a toutefois pris une nouvelle dimension ce vendredi, puisque ce dernier est allé faire quelques recherches sur Facebook. Il a ainsi trouvé le profil de «Roger Le Du», qui n’est autre que le père de Vald. Évidemment, la tentation était trop grande, et l’ancien membre de Lunatic n’a pas pu s’empêcher de récupérer les photos du père de son adversaire pour le tourner en ridicule sur Instagram, comme l’une d’elle où il apparait cagoulé.

Au milieu de ses diverses moqueries, il a également repris une mauvaise blague concernant «l’imam de Brest» que le père de Vald avait partagé en sous-entendant : «un peu islamophobe ton daron nan ?!».

Toutefois, comme l'a fait remarquer le média RapRnb, B2O a part la suite constaté que la page Facebook de «Roger Le Du» avait disparu suite à ses révélations. «C'est le effaceeyyy mais trop tard Valdounet on a tout archiveeyyyy», s'est-il amusé.

Pour rappel, Vald a marqué son grand retour avec son nouveau projet qui s’est avéré être un succès selon les récents chiffres publiés par le Syndicat National de l’Edition (SNEP). Soit 74.093 ventes physiques la première semaine, lui permettant de se classer 7e du Top 7 des meilleurs démarrages depuis 2013, comme le souligne Mouv.