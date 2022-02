Prince Andrew : ses visites nocturnes à sa mère rendues publiques

Alors que le Prince Charles avait émis le souhait d’interdire l’accès au château de Windsor à son frère empêtré dans des accusations sexuelles, le Prince Andrew a, semble-t-il, rendu visite à la reine tous les soirs de la semaine dernière.

Le prince, qui séjourne au Royal Lodge à moins d’une dizaine de kilomètres de Windsor, se serait ainsi entretenu avec sa mère, 95 ans, a plusieurs reprises en soirée afin d’éviter les paparazzi, a révélé le Sun ce week-end. Selon une source proche du château citée par le journal britannique : «Andrew a été très prudent et essaie de rester hors de vue. Il sait qu'il y a des photographes pendant la journée et sa meilleure chance de les éviter est après la tombée de la nuit. Il sait qu'il est censé garder la tête basse et que le voyage est court, mais il est extrêmement contrit et s'est excusé auprès de la reine pour tous les ennuis qu'il lui a causés », a poursuivi cette source.

Le financement de son accord sur la table

Le second fils d’Elizabeth II aurait ainsi rendu visite à la souveraine afin de discuter du règlement financier de cette affaire d’accusations sexuelles et de son futur rôle, a par ailleurs rapporté The sun. Pour mémoire le prince Andrew est poursuivi au civil à New York par l’américaine Virginia Giuffre, qui l’accuse de l’avoir agressé sexuellement à trois reprises alors qu’elle était mineure.

Des accusations qu’il a toujours démenties. Un accord financier entre Virginia Giuffre et le Prince Andrew a été annoncé mardi 16 février. Ce dernier est estimé à 12 millions de livres sterling (près de 14,5 millions d'euros), par plusieurs médias britanniques. Selon le Mirror, la reine pourrait en supporter une partie, soit 2 millions de livres sterlings (2,4 millions d'euros) versées à l’association caritative de la plaignante.

Une situation qui a tout logiquement embarrassé la monarchie ces derniers mois. «Il se rend compte de la gravité de tout ce problème et des dommages qu'il a causés à la monarchie», a fait savoir au Sun ce proche de la famille royale. «La dernière chose qu'il voulait faire était de causer tant d'angoisse à sa mère bien-aimée à son âge et dans son année de jubilé de platine». La reine doit à présent statuer sur l’avenir de son fils, déjà déchu de ses titres militaires et éloigné de la vie publique.