Thierry Lhermitte dément les rumeurs sur son état de santé

Thierry Lhermitte a démenti être atteint d’un trouble qui empêche de reconnaître les visages.

Interviewé sur son goût pour les sciences alors que l’acteur intervient une fois par mois sur les ondes de France Inter pour évoquer un projet scientifique, il a démenti dans Le Parisien être atteint de prosopagnosie. Un trouble neurologique qui complique et rend parfois même impossible la reconnaissance des visages, celui d’autrui, voire le sien. L’ex-membre du Splendid, avait déjà évoqué ce handicap par le passé et ses propos avaient laissé entendre qu’il en était atteint.

Ainsi, en février 2021, interrogé à ce sujet, il avait partagé une anecdote pour le moins étonnante, dans l’émission de Michel Cymes «Antidote», expliquant avoir un jour mis du temps à reconnaître sa propre sœur, soulignant pour sa décharge ne pas l’avoir vu «depuis deux ans parce qu’elle vivait à l’étranger».

Tout simplement un manque de physionomie

Pas de quoi selon lui le diagnostiquer «prosopagnosique». En effet, l’acteur de 69 ans a confié à nos confrères ne pas être atteint de cette maladie peu connue, qui toucherait 2,5 % de la population mondiale. «Je ne suis pas prosopagnosique», a-t-il expliqué.

Et d’expliquer : «Quand je lui ai répondu que je n’étais pas malade, la dame m’a répondu : "Oui, on dit tous cela au début"». S’il a clarifié cette rumeur sur son état de santé, l’acteur a cependant concédé ne pas être du tout physionomiste. «Ça peut être très embarrassant mais on est loin de la maladie», a-t-il poursuivi avec espièglerie, confiant avoir déjà été approché par une association pour parler de ce trouble.