Julien Doré dévoile la première photo de son enfant, un an après sa naissance

Après avoir pris le temps de confirmer sa paternité en décembre dernier, Julien Doré a dévoilé la première photo de son enfant.

L'artiste peaufine actuellement les derniers réglages de sa tournée «Aimée tour», qui débutera samedi à Aix en Provence. Mais entre deux répétitions, Julien Doré a pris le temps de partager un cliché de son bout de chou. C’est ainsi depuis les coulisses qu’a été prise cette photographie, dévoilant l’interprète de «Coco Câline» et de son enfant, venu soutenir son papa. Père et le fils posent de dos, portant tout deux le même sweat-shirt noir à l’effigie de sa tournée. Un cliché qui a ravi les fans de l’artiste, peu enclin à partager sa vie privée.

Julien Doré cultive en effet son jardin secret. Il a ainsi mis du temps avant d’évoquer publiquement sa paternité. Devenu papa en mars 2021 à l’aube de ses 40 ans, l’artiste avait attendu décembre pour confirmer la naissance de son fils au micro de Nikos Aliagas. «40 ans, une vie qui change et qui se transforme… Et qui me fait comprendre que désormais, le jeune homme que j’étais lorsque j’étais sur cette scène devient un homme, qui doit être aussi dans la transmission. Je suis un homme aujourd’hui responsable, et heureux de l’être» avait expliqué l’artiste. L’occasion pour Nikos Aliagas de lui demander s’il faisait référence à sa nouvelle paternité. Ce qu’avait alors confirmer l’artiste.

Un rare cliché qui fait sensation

Ce cliché n’en a que plus de saveur pour ses fans. «Merci pour ce partage. On sait ce que ça te coûte» peut-on ainsi lire en commentaire de cette publication, qui a fait son effet auprès de ses plus de 700.000 abonnés.

«Beaucoup de tendresse et d’amour dans cette attitude», «Mais quelle beauté cette photo !», «Quelle tendresse ce cliché !!», «Cette photo est magnifique. Tout est Amour», ont réagi plusieurs internautes, évoquant aussi bien le regard de l’artiste pour son fils comme la petite main de l’enfant dépassant de son pull. Des internautes qui voient dans le petit garçon «le plus beau des fans» de son célèbre papa.

Gageons que Julien Doré est lui aussi un fan incontesté de son fils.