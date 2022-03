Exa Dark Sideræl : Elon Musk et Grimes annoncent la naissance de leur deuxième enfant

Le milliardaire Elon Musk et la chanteuse Grimes ont accueilli un deuxième enfant en décembre, dont ils viennent de révéler l'existence.

Grimes a confirmé à Vanity Fair qu'il s'agissait d'une fille. La maman et Elon Musk sont déjà parents d'un petit X Æ A-12, né en mai 2020 et surnommé «X». La nouvelle venue est donc appelée... «Y».

Il ne s'agit que d'un surnom. Le véritable prénom du bébé, pour lequel le couple a eu recours à une mère porteuse, est Exa Dark Siderael. «Exa» fait référence à la puissance de calcul exaflop. «Dark» évoque «l'inconnu (...), l'absence de photons (...) l'incroyable mystère de notre Univers», explique Grimes. Quant à «Sideræl», la chanteuse de 33 ans a indiqué qu'il constituait une orthographe «elfique» de «sidéral», en plus d'une référence au prénom Galadriel issu du Seigneur des Anneaux.

La petite Y est venue au monde quelques mois après la rupture d'Elon Musk et de Grimes. A l'heure actuelle, le PDG de Tesla et l'interprète de «Genesis» se sont plus ou moins remis ensemble. «Je peux probablement dire qu'il est mon petit copain, mais nous sommes très libres», a confié Grimes, de son vrai nom Claire Boucher, à Vanity Fair. «Nous vivons dans des maisons séparées. Il est mon meilleur ami. Nous nous voyons tout le temps... Nous avons juste notre propre histoire, et je ne m'attends pas à ce que les autres comprennent.»

Le duo prévoit d'avoir «au moins trois ou quatre» enfants. Elon Musk est déjà père de cinq autres enfants, issus de sa précédente relation avec Justine Wilson : Griffin, Xavier, Kai, Saxon et Damian.