Voici les 5 personnalités qui dépensent le plus au monde pour leur sécurité

Les célébrités les plus connues ont pour la plupart recours à des agences de sécurité, comme le rapporte le média Générations. Mais qui dépense le plus pour s'assurer un peu de sérénité ?

Rappeurs, politiques, stars de téléréalité… Les célébrités n’hésitent pas à débourser de grandes sommes d’argent pour leur sécurité. En effet, ces personnalités peuvent être prises à partie, que cela soit pour un but médiatique, politique ou financier. Nos confrères de Générations rappellent notamment l’enlèvement du rappeur 6ix9ine, qui l’avait poussé à balancer tout son gang par la suite.

L’ancien président américain en tête du classement

Le premier du classement n’est autre que Donald Trump, dont la sécurité coûte 120 millions de dollars par an. L’ancien président des États-Unis étant entouré de nombreux ennemis, réels ou supposés, il n’hésite pas à déployer les grands moyens. Il est suivi par Jay-Z & Beyoncé, dont la sécurité coûte 88 millions de dollars. Cette somme a notamment été utilisée pour transformer leur manoir de Bel Air en forteresse.

Vient ensuite Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, dont la sécurité revient à 22 millions. Les personnalités médiatiques sont donc fortement protégées, Jeff Bezos arrivant en huitième position, avec 1,6 million de dollars. La quatrième place est occupée par le couple - désormais séparé - Kim Kardashian et Kanye West (20 millions de dollars). La cinquième place est quant à elle détenue par le Prince Harry et Meghan Markle, qui déboursent 7,8 millions de dollars. Ce classement a été effectué par Get Licensed, la principale plate-forme de formations à la sécurité du Royaume-Uni.



La liste complète juste ici.