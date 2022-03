Kim Kardashian conseille aux femmes de «se bouger le cul» et «d'aller travailler»

Des propos qui ne passent pas. Lors d’une récente interview, Kim Kardashian s’est permis de donner à la gent féminine un conseil pour le moins osé et déplacé, et qui n’a pas manqué de faire réagir la Toile.

La star de la téléréalité a en effet affirmé au cours d’un entretien accordé au média Variety que les femmes entrepreneuses devraient «se bouger le cul».

«J’ai le meilleur conseil à donner aux femmes d'affaires. Bougez votre cul et allez travailler», a lancé l’influenceuse de 41 ans.

Celle qui est devenue célèbre grâce à une sextape a ensuite ajouté : «On dirait que personne ne veut travailler de nos jours. Vous devez le faire. Vous devez vous entourer de personnes qui veulent travailler».

Il est important d’«avoir un bon environnement de travail, où tout le monde aime ce qu'il fait, parce qu'on n'a qu'une vie. Il faut se bouger et bosser», a insisté la maman de North, Saint, Chicago et Psalm.

Après la publication de l’interview, de nombreux internautes ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Pour elle, «le ‘travail’ consiste à se réveiller, se maquiller et faire semblant que sa vie est difficile devant les caméras», a commenté un utilisateur.

«Quand on a grandi à Beverly Hills avec des parents aisés dans un manoir... personne n'a besoin d'entendre vos conseils sur le succès/l'éthique du travail», a écrit sur Twitter l’actrice engagée pour les femmes Jameela Jamil.

I think if you grew up in Beverly Hills with super successful parents in what was simply a smaller mansion… nobody needs to hear your thoughts on success/work ethic. This same 24 hours in the day shit is a nightmare. 99.9% of the world grew up with a VERY different 24 hours. https://t.co/tvafFIyk92

— Jameela Jamil (@jameelajamil) March 9, 2022