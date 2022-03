Une pétition appelant au retrait de Kanye West du festival Coachella atteint 28.000 signatures

Alors que le très célèbre festival Coachella se déroulera du 15 au 24 avril à Indio (Californie), une pétition visant à interdire Kanye West de monter sur scène regroupe déjà 28.000 signatures.

C’est sur le site Change.org que l’Américain Caramello Marie a pris l’initiative de lancer ce mouvement.

«Nous observons Kanye harceler, manipuler et blesser Kim, Pete et d’autres depuis plus d’un an maintenant. Personne ne semble vouloir lui tenir tête, et ceux qui le font, il les met aussi sous les projecteurs. Plus récemment, il a menacé d’infliger des lésions corporelles à d’autres personnes. C’est ridicule qu’on lui permette de le faire librement. Coachella (ainsi que d’autres marques qui travaillent toujours avec lui) devraient avoir honte d’eux-mêmes et ne devraient pas lui donner plus d’exposition.», peut-on lire en description de la pétition.

Hier déjà, Ye était banni de la cérémonie des Grammy Awards prévue le 3 avril prochain à Las Vegas aux Etats-Unis. Et les conséquences de son comportement déplacé envers son ex-femme Kim Kardashian ne s’arrêtent pas là. S’il a été restreint sur Instagram pendant 24 h, le réseau social s’est réservé le droit de prendre des mesures complémentaires concernant son compte en cas de nouvelles violations de leurs règles concernant l’intimidation, la haine et le harcèlement.

Le rappeur est au coeur de vives polémiques depuis son divorce avec Kim Kardashian. Séparés depuis plusieurs mois, les deux célébrités font beaucoup parler d’elles, et pour cause. Alors que Kim Kardashian semble filer le parfait amour avec l’artiste Pete Davidson, pour Kanye West, les choses ne semblent pas aussi simples.

Les organisateurs de Coachella n’ont pas encore pris la parole concernant la pétition. Pour le moment, Kanye West figure donc toujours en tête d’affiche du festival aux côtés de Billie Ellish et Harry Styles.