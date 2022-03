MacKenzie Scott : L'ex-femme de Jeff Bezos fait un don de 436 millions de dollars à une ONG d'aide aux mal-logés

Pendant que Jeff Bezos, deuxième plus grosse fortune du monde avec quelques 187 milliards de dollars de fortune, s'envoie en l’air dans l’espace, son ancienne compagne, l’autrice et philanthrope Mackenzie Scott, continue de distribuer sa fortune par centaines de millions à des associations.

Dernier don en date, celui d’un montant de 436 millions de dollars à l’ONG Habitat for Humanity, qui construit des maisons pour les mal-logés, a annoncé mardi l'organisation.

Habitat for Humanity a précisé que 25 millions de dollars seraient destinés à des programmes qu'elle déploie dans l'ensemble des Etats-Unis pour aider les plus démunis à obtenir un logement décent, et que les 411 millions restants iraient à 84 filiales réparties dans différents Etats. L'argent obtenu servira également à soutenir le travail de l'ONG à travers le monde, notamment l'aide aux réfugiés ukrainiens ayant fui leur pays après l'invasion de la Russie.

«Ce don incroyablement généreux nous permettra d'augmenter considérablement nos capacités et de mettre en œuvre des programmes qui auront un impact multigénérationnel sur les communautés aux États-Unis, et sur notre mission mondiale pendant de nombreuses années à venir», a déclaré Jonathan Reckford, PDG d'Habitat for Humanity International.

Une générosité exemplaire

Mackenzie Scott, dont la fortune est aujourd’hui estimée à environ 49,3 milliards de dollars selon Forbes, a fait don d'environ 9 milliards de dollars à des centaines d'organisations depuis son divorce, selon un décompte de Bloomberg News paru fin 2021. Et cette somme n'inclut pas l'argent qu'elle a donné secrètement. Parmi les organisations à but non lucratif à avoir bénéficié de sa générosité, figurent des associations dans le domaine de l'éducation, des groupes de défense des droits LGBTQ+, et des organisations de santé publique.

Fin 2020, Mackenzie avait notamment donné 4,2 milliards de dollars pour aider les personnes en difficulté pendant la pandémie de Covid-19, en particulier aux banques alimentaires, aux organismes de bienfaisance pour l'allègement de la dette et aux groupes de défense des droits civiques.

À titre de comparaison (sur l’échelle de la générosité), Jeff Bezos n'a, selon Vanity Fair, fait don que de 500.000 dollars lors du dernier gala de charité Baby2Baby - un événement annuel qui recueille des fonds pour les enfants en situation de pauvreté. Une «misère» quand on connaît son immense fortune. Il a certes versé 10 milliards de dollars à sa propre organisation caritative en 2020 - don caritatif de l'année – mais cela reste un don «en interne».

790 millions de dollars auraient été effectivement distribués à de véritables organisations caritatives contre le changement climatique immédiatement après, selon le magazine Fortune. Mais le reste des 10 milliards de dollars ne sera a priori pas entièrement distribué avant 2030, regrette Gizmodo qui suggère aux autres muti-milliardaires de s’inspirer de Mme Scott, 51 ans.

La fortune de Mackenzie Scott est issue en grande des retombées économiques de son divorce avec Jeff Bezos, finalisé en juillet 2019 et qui lui avait permis de toucher à l'époque l'équivalent de 38 milliards de dollars en actions Amazon, actions dont la valeur a nettement augmenté avec l'envolée du titre du géant du commerce en ligne à Wall Street.

En décembre dernier, celle qui est par ailleurs romancière, avait indiqué dans un billet de blog qu'elle allait cesser de communiquer les montants de ses donations, préférant laisser les bénéficiaires le faire s'ils le souhaitent. Le mouvement de jeunesse Boys and Girls Clubs of America a ainsi récemment annoncé avoir reçu 281 millions de dollars de sa part.