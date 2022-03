Julien Doré : son échange hilarant avec un usurpateur d'identité

C’est sur Instagram que Julien Doré a partagé son échange lunaire avec une personne se faisant passer pour lui. Et c’est très drôle.

Le chanteur a ainsi publié la capture d’écran de leur dialogue, avec l’escroc qui pose des questions très étranges à celui dont il a usurpé l’identité. Sans savoir qu’il est en train de parler avec lui. «Depuis combien de temps me suivez-vous ?», «Connaissez-vous quelques titres de mes morceaux ?», lui demande l’escroc.

Des questions auxquelles le chanteur répond avec beaucoup d’humour, en citant l’émission Koh Lanta, à laquelle il n’a jamais participé, ou encore le tube «Il est où le bonheur», qui est interprété par Christophe Maé.

Outre le fait de partager un peu d’humour avec ses abonnés, Julien Doré souhaitait avant tout les mettre en garde contre ces tentatives d’escroquerie.

«Je viens d’échanger avec le vrai Julien Doré... Il a l’air cool mais il finit toujours par avoir besoin de tunes et me demander mon numéro de CB. Les amis, je vous le redis ici : faites attention aux nombreux faux profils qui vous contactent sur Insta et Facebook (généralement en réponse à vos commentaires) et qui finissent toujours par vous demander de l’argent (sur Whatsapp, etc)», écrit-il.