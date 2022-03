Guerre en Ukraine : Sean Penn met en place un plan de soutien pour les réfugiés ukrainiens

Cette semaine, Sean Penn a signé un accord avec la ville de Cracovie en Pologne. L'acteur américain et sa fondation CORE apportent leur aide aux réfugiés ukrainiens.

L'organisation dirigée par Sean Penn transmettra à la mairie de Cracovie son savoir-faire acquis leurs d'opérations similaires et ouvrira un bureau sur place, a expliqué l'agence de presse polonaise PAP. Le programme prévoit des activités d'éducation, l'organisation d'ateliers et le financement de travaux de rénovation de locaux inoccupés pour y accueillir des réfugiés.

un documentaire en préparation depuis plusieurs mois

A la fin du mois de février dernier, au moment du déclenchement de l'invasion russe, Sean Penn se trouvait à Kiev. Il y tournait un documentaire sur la situation en Ukraine, selon les informations de la présidence ukrainiennes. En novembre déjà, il s'était rendu en Ukraine pour y rencontrer des militaires. Le documentaire serait destiné aux studios Vice, d'après la chaîne américaine NBC News.

Dans une interview publiée par CNN, l'acteur récompensé pour les films Milk et Mystic River s'en est également pris à l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui organise chaque année les Oscars. Il a affirmé avoir l'intention de fondre ses statuettes si l'Academy n'invitait pas le président ukrainien Volodymyr Zelensky à s'exprimer lors de la cérémonie qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi.