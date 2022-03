Oscars 2022 : Will Smith gifle violemment Chris Rock en pleine cérémonie

Mécontent d’une blague sur les cheveux de sa femme, Will Smith a violemment giflé Chris Rock lors de la 94e cérémonie des Oscars.

La stupeur s’est emparée de la salle lorsque l'acteur est monté sur scène, en plein milieu de la soirée, pour frapper au visage l'humoriste Chris Rock. Ce dernier, l'un des présentateurs de cette édition des plus prestigieux prix d'Hollywood, venait de faire une plaisanterie sur l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett Smith. Il a plus précisement comparé ses cheveux, coupés à ras, au crâne rasé de Demi Moore dans le film «A Armes égales» de Ridley Scott (1997).

Cette nuit lors des Oscars, Will Smith a violemment frappé Chris Rock après que ce dernier ait fait une blague sur sa femme Jada Pinkett-Smith. pic.twitter.com/cyIg5G7asL — Skuurtnews (@Skuurtnews) March 28, 2022

«L ’amour vous fait faire des choses folles »

Or, Jada Pinkett Smith avait déjà évoqué par le passé son alopécie (perte de cheveux) de manière publique. Si cette dernière a simplement levé les yeux au ciel, Will Smith n'a pas tardé à réagir de manière inattendue. D'abord hilare, il est ensuite monté sur scène et a giflé Chris Rock, le bruit du coup résonnant même dans les micros, devant les spectateurs abasourdis. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont aussi demandé s'il pouvait s'agir d'une mise en scène, comme le rapporte l'AFP.

Si la chaîne américaine ABC a coupé le son pendant la scène qui a suivi, le dialogue était audible sur des télévisions étrangères. «Wow. Wow. Will Smith vient de me démonter la tête», a lâché Chris Rock, se justifiant ensuite de sa blague auprès de l’acteur. «Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche», a hurlé Will Smith, revenu au côté de son épouse.

Chris Rock a refusé de porter plainte, tandis que Will Smith (sacré meilleur acteur) s’est excusé auprès de l’Académie des Oscars, en pleurs, au moment de recevoir sa statuette. «L'amour vous fait faire des choses folles», a-t-il ajouté.