Kim Kardashian fait son mea culpa après avoir conseillé aux femmes de «se bouger»

Kim Kardashian s’excuse. Sous le feu des critiques après avoir conseillé aux femmes entrepreneuses «de se bouger les fesses» et «d’aller travailler», la star de téléréalité et chef d’entreprise est revenue sur ses propos jugés déplacés.

Mi-mars, à l’occasion d’une interview donnée au magazine Variety, l’ex-épouse de Kanye West avait enflammé la toile après avoir exhorter les femmes d’affaire à «se bouger les fesses». «On dirait que personne ne veut travailler de nos jours» avait-elle poursuivi. Des propos largement critiqués, auxquels Kim Kardashian a voulu apporter quelques précisions.

Une mise au point

Lors d’une interview accordée, hier, à Good morning America, la star s’est offert une mise au point avant de présenter ses excuses. La nouvelle compagne de Pete Davidson a d’abord tenu à préciser que cette phrase avait été sortie de son contexte. Selon la cheffe d’entreprise, elle a été influencée par une autre question, qui n’a pas été reprise dans le montage.

«Cet extrait sonore m’a fait sortir de la question qui m’avait été posée juste avant qui était : «après vingt ans dans les affaires, vous êtes célèbre pour être célèbre», a-t-elle expliqué. Une étiquette qui a provoqué un changement de ton de sa part. «Tout mon ton et mon attitude ont changé quand j’ai alors répondu à la question posée précédemment "quels conseils donneriez-vous aux femmes?"», a expliqué la maman de North, Saint, Chicago et Psalm, avant de donner à nouveau une réponse à cette question. «Le conseil que je donnerais est qu’être présent sur les médias sociaux et participer à de la téléréalité ne signifie pas que vous allez réussir du jour au lendemain et il faut travailler dur».

Une mise point qu’elle a toutefois tenu à conclure en expliquant, ne jamais avoir voulu manquer de respect aux femmes. «Ma déclaration n'a jamais été destinée à être une déclaration générale ou même de laisser penser que les femmes ne travaillent pas déjà dur - je sais qu’elles le font - et je suis vraiment désolée si cela a été perçu de cette façon».