Oscars 2022 : une vidéo de Will Smith se moquant d’un homme chauve refait surface

«Internet n’oublie jamais». Un utilisateur de Twitter a retrouvé et publié sur le réseau social une vidéo où Will Smith, dans sa jeunesse, se moque d’un homme chauve. Des images qui refont surface après que l’acteur a giflé le présentateur des Oscars Chris Rock dimanche soir, pour une remarque de la même nature sur sa femme.

La vidéo montre l’acteur en 1991 (il avait donc 23 ans), participant à l’émission de télévision The Arsenio Hall Show. On le voit s’en prendre à un musicien présent sur le plateau, qui est chauve. «Il a une habitude le bassiste ? Oui, il a une habitude : il doit s’épiler la tête tous les jours», dit ainsi Will Smith, hilare.

“He gotta wax his head every morning.” Now this is a video of Will Smith saying a joke about someone with Alopecia.





One reason I love the internet, it never forgets. pic.twitter.com/4OGlgSrcjA

