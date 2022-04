Tayc : le chanteur est papa pour la première fois

Tayc est papa pour la première fois. Le chanteur de 25 ans a annoncé la naissance de sa petite fille, ce jeudi 31 mars, dans sa story Instagram.

Discret sur sa vie privée, le gagnant de «Danse avec les stars» a publié un tendre cliché sur lequel il tient son bébé dans les bras.

«Elle me l'a donné»

Une peu plus tôt, l’interprète du titre «Donne le moi» avait posté une vidéo de la baby-shower, dans laquelle on peut voir ses proches, dont sa compagne avec son baby-pump.

©Capture d'écran

«Elle me l'a donné», a commenté l’artiste en référence à sa chanson sur la paternité. De son vrai nom Julien Bouadjie, Tayc n’a en revanche pas précisé le prénom son enfant.

«Mon enfant arrive et j'ai mis ça en chanson, avait-t-il déclaré ce 30 mercredi mars au micro de NRJ. Il arrive bientôt... Je me sens stressé mais content parce que c'est la plus belle chose du monde».