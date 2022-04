Peter et Sloane : la chanteuse accuse son ex-partenaire de violences conjugales

Chantal Richard, alias Sloane du duo de chanteurs français Peter et Sloane, a déclaré avoir été frappée pendant des années par son ancien compagnon.

Trente-huit ans après la sortie de leur tube culte «Besoin de rien envie de toi», Sloane est revenue sur la relation qu’elle entretenait avec Jean-Pierre Savelli, alias Peter.

Elle affirme avoir été «sous emprise» lors de sa relation avec lui. «En 1985, je l’ai quitté parce que je n’en pouvais plus, je faisais 42 kilos, régulièrement j’avais les yeux au beurre noir», a-t-elle déclaré sur le plateau de TPMP People. Elle a également affirmé que Peter l’insultait régulièrement, et avoir été victime «d’acharnement mental» et des coups du chanteur, de qui elle serait même tombée enceinte avant de faire une fausse couche, selon ses déclarations.

"J'étais sous l'emprise"





La chanteuse Sloane accuse Peter de violences conjugales : Elle témoigne dans #TPMPPeople. pic.twitter.com/J5BycXriNV — TPMP People (@TPMPPeople) April 2, 2022

"J'ai fait une fausse couche (...) Il m'a laissé crever la nuit"





«Je me suis tu pendant 37 ans, vous vous rendez-compte ?» a-t-elle déclaré sur le plateau télé, expliquant qu’elle ne voulait et ne pouvait pas parler plus tôt des violences qu'elle avait subi en raison des contrats qui la liait à leur duo, et ne souhaitant pas tuer ce duo et sa carrière musicale.

Peter a quant à lui toujours nié avoir entretenu une quelconque relation avec sa partenaire de scène Sloane, et n’a pas encore réagi à ses accusations.