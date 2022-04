Khloé Kardashian vient-elle de révéler ses implants fessiers sur Instagram ?

Après une vidéo publiée sur Instagram par Khloé Kardashian dans laquelle elle se filme faisant des étirements dans une salle de sport, certains internautes n’ont pas hésité à affirmer qu’elle avait eu recours à des implants fessiers.

La jeune femme, dont l’apparence ne cesse de changer ces dernières années, a partagé une courte séance d’étirements où elle se met sur les mains, et lève une jambe en l’air l’une après l’autre. Une vidéo découpée en trois morceaux et mise en ligne sur son compte Instagram.

Étrangement, les internautes se sont lancés dans un débat animé autour des fesses de Khloé Kardashian, et si, oui ou non, elle avait eu recours à des implants fessiers. Ou si elle s’était plutôt fait des injections de graisse pour augmenter le volume de ses fesses. Les partisans de la première théorie pointent du doigt qu’il est possible de déceler l’implant à l’œil nu.

La discussion a pris de telles proportions que Khloé Kardashian elle-même est intervenue pour répondre directement aux internautes. «Lol bande de bêtas. C’est la couture du legging qui fait cela. C’est trop drôle ha ! Vous voulez juste croire à un truc mauvais», a-t-elle précisé.

Si certains ont choisi de croire la jeune femme sur parole, d’autres ont persisté dans leur affirmation qu’elle avait recours à des implants, et qu’elle ferait mieux d’assumer ses multiples recours à la chirurgie. Ce n’est pas la première fois que Khloé Kardashian est attaquée sur son look sur les réseaux sociaux. L’an dernier, elle avait été traitée d’«alien» après un nouveau changement d’apparence.