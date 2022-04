Alain-Fabien Delon dément catégoriquement les rumeurs d'euthanasie qui circulent sur son père

Une mise au point cinglante. Dans un message partagé sur Instagram, Alain-Fabien Delon a répondu aux rumeurs, qui laissaient entendre qu’Alain Delon aurait demandé l’euthanasie et dit au revoir à sa famille. Il dément en bloc.

Visiblement très en colère, le fils cadet d’Alain Delon a tenu à mettre les points sur les «i». Précisant d’emblée «ne pas avoir l’habitude de faire ça», mais considérant «la situation incontrôlable», Alain-Fabien Delon, 28 ans, veut mettre un terme aux rumeurs d’euthanasie qui circulent sur l’interprète du «Guépard».

«Cela fait plus de deux semaines, que je lis dans des messages et soi-disant magazines que mon père va mettre fin à ses jours par euthanasie», écrit-il, avant de clarifier la situation une bonne fois pour toutes. «Ceci n’est absolument pas vrai». Et de poursuivre en précisant les raisons qui ont fait enfler cette rumeur, alimentée selon lui par plusieurs médias, qu’Alain-Fabien Delon prend virulemment à partie, estimant qu’ils véhiculent des fake news.

Une mise au point doublée d'une mise en garde

«Une phrase sortie du contexte d’un livre est la cause de tout ceci», explique alors ce dernier avant de donner le fond de sa pensée. «Il y a une grande différence entre "fils, au cas où je serais branché à une machine, et dans le coma, je veux que tu me débranches"», note-il - précisant au passage que ce cas de figure «s’est déjà produit et nous ne l’avons pas débranché, au contraire nous avons opté pour la vie» - et «vos fausses conneries : il demande l’euthanasie et a dit au revoir à toute sa famille».

Une mise au point claire, nette et précise, que le plus jeune fils d’Alain Delon a accompagné d’une mise en garde. Il promet de porter l’affaire devant la justice, si cela continue, avant de conclure : «Laissez mon père vivre sa meilleure vie en paix».