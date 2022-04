Alessandra Sublet arrête l'animation télé pour se lancer dans la comédie

Visage phare du petit écran, Alessandra Sublet a annoncé, ce jeudi 7 avril, qu’elle mettait fin à sa carrière d’animatrice télé.

«J’ai réalisé tous mes rêves d’animatrice. On me verra beaucoup moins, mais ce n’est pas le plus important», a-t-elle affirmé dans une interview accordée au Parisien.

«Jamais la notoriété a été un moteur pour moi. Ni l’argent, d’ailleurs. (...) Je ne peux pas continuer l'animation si mon cœur bat moins fort.»

La quadragénaire «fonctionne à l’envie», et souhaite, dès la fin de la saison, se consacrer «à d’autres projets, tenter de nouvelles aventures. Et ça, à 100 %».

D'ANIMATRICE À COMÉDIENNE

Plus précisément, la star de TF1, qui a succédé à Nikos Aliagas au côté de Nicolas Canteloup, compte se lancer à plein temps dans la comédie.

L'été dernier, la maman deux enfants a tourné pour la première fois dans un téléfilm, intitulé «Handi Gang», et qui sera prochainement diffusé.

Et manifestement, cette expérience lui a ouvert les yeux. Pendant le tournage, «j'ai ressenti beaucoup de choses. Ce nouveau défi m'a fait vibrer».

Alessandra Sublet est consciente d’être «attendue au tournant», mais elle «pense simplement être crédible». «Est-ce que je suis une bonne actrice ? Aux téléspectateurs de juger», a conclu la Lyonnaise.