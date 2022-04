Jada Pinkett en pleurs : «Je ne voulais vraiment pas me marier»

Alors que Will Smith a été banni pour 10 ans des Oscars, à titre de sanction pour la gifle adressée à Chris Rock en plein cérémonie, pour défendre son épouse, une vidéo de l’acteur et Jada Pinkett Smith, mariés depuis 1997, a refait surface.

Dans cet extrait, exhumé du talk-show américain «Red Table Talk», sa femme affirme qu’elle ne voulait pas dire «oui» à Will Smith. A tel point que le jour de son mariage, elle avait «passé son temps à pleurer».

«Je ne voulais vraiment pas me marier»

«Je ne voulais vraiment pas me marier, je ne voulais pas de cérémonie non plus», avait-elle confié en 2018 dans sa propre émission, face à son mari, sa mère Adrienne Banfield-Norris et sa fille Willow.

Jada Pinkett Smith, qui attendait alors son premier enfant, Jaden, fruits de ses amours avec le comédien, avait poursuivi : «J'avais tellement de pression. Être une jeune actrice, être jeune et enceinte. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je ne voulais pas me marier».

«J'étais tellement énervée de devoir me marier que j’ai pleuré dans l’allée, durant tout le chemin». Après quoi sa fille avait souligné : «Vous vous êtes mariés uniquement parce que Gammy (surnom de la mère de Jada Pinkett Smith, NDLR) pleurait».

Fin mars, lors des Oscars 2022, Will Smith, qui a reçu le prix du meilleur acteur pour son rôle dans «La Méthode Williams», a asséné une gifle à l’humoriste après une plaisanterie de ce dernier sur le crâne rasé de l'épouse de Will Smith, atteinte d'alopécie.